Vizinho salva gêmeas de incêndio em casa Duas gêmeas de 1 ano foram resgatadas por um vizinho, segunda-feira, de um incêndio que destruiu a casa onde moravam em Jaraguá do Sul (SC). Segundo os bombeiros, o homem entrou na casa em chamas para retirar Stefane Peres de Lima e Dafni Peres de Lima pouco antes de o teto desabar. O irmão das meninas, de 5 anos, e a mãe das crianças já haviam sido resgatados. As gêmeas sofreram queimaduras de terceiro grau. Uma teve 36% do corpo queimado e a outra, 86%. Ambas continuam hospitalizadas.