Vizinhança reclama do trânsito e da violência no bairro Moradores reclamam que o bairro não comporta novos pontos geradores de trânsito. "O Shopping Cidade Jardim trouxe mais comodidade e infraestrutura, mas trouxe também mais violência e trânsito. A polícia recentemente conseguiu resolver a questão da segurança", diz Juarez de Alvarenga, presidente da Associação Moradores Cidade Jardim Panorama. Segundo ele, o trânsito ainda é problema. "No fim do dia, a Rua Armando Petrella para . Os veículos dos moradores dos prédios fazem para entrar na garagem. Não dá para ter mais um prédio."