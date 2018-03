Viúva revelou que marido foi ameaçado A viúva do jornalista Luiz Carlos Barbon contou no primeiro dia de julgamento que seu marido havia sofrido ameaças de morte dois dias antes de morrer. O motivo era uma série de reportagens que mostrariam o envolvimento de PMs com o roubo de cargas em Ribeirão Preto. O jornalista também já havia feito matérias mostrando a relação de favorecimento de policiais de Porto Ferreira com empresas de guinchos e com a máfia de cigarros clandestinos. A defesa alegou aos jurados que Barbon não tinha diploma de jornalismo e exercia a profissão de forma provisória.