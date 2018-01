Viúva do milionário da Mega-Sena propõe à ex-enteada dividir herança de R$ 100 mi A ex-cabeleireira Adriana Ferreira Almeida (foto), de 34 anos, viúva do milionário da Mega-Sena Renê Sena, protocolou na Justiça proposta de acordo com Renata Sena, filha única de Renê, para pôr fim à disputa que as duas travam pela herança do ganhador da Mega-Sena. Adriana propõe a suspensão das ações judiciais que uma move contra a outra e que as duas dividam a herança - bloqueada há seis anos por determinação judicial. Com os juros, a bolada supera R$ 100 milhões. O advogado de Renata disse que ela não vai aceitar o acordo.