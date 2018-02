Vitoriosa, escola de samba dá fama à comunidade

Saturnino vinha da reunião de fundação da escola de samba da Mangueira, da qual foi seu primeiro presidente. Nesta mesma reunião, Angenor de Oliveira, o Cartola, deu à agremiação as tradicionais cores verde e rosa, em homenagem ao bloco dos Arrepiados, de Laranjeiras, na zona sul do Rio, onde morava antes de se mudar para lá.

A fundação da escola foi a coroação de um movimento de união dos muitos blocos do morro. Sucesso imediato. No primeiro desfile oficial do Rio, de 1932, a Mangueira sagrou-se campeã. Hoje, são 18 títulos.

Além dos desfiles memoráveis, saíram da Mangueira alguns dos grandes compositores do samba e da música popular brasileira: Cartola, Carlos Cachaça, Nelson Cavaquinho, Geraldo Pereira, Padeirinho, Nelson Sargento, Xangô e Tantinho, por exemplo. A lista é imensa e os versos de Cartola em Fiz por você o que pude resumem a proficuidade desta árvore frondosa: "Continuam nossas lutas/Podam-se os galhos colhem-se as frutas/E outra vez se semeia/E no fim deste labor/Surge outro compositor/Com o mesmo sangue nas veias".