Vítimas perseguem e ajudam a deter ladrões Duas vítimas de assalto ajudaram a polícia a prender dois criminosos em São Paulo, na tarde de anteontem. No primeiro caso, em Santa Cecília, no centro, o comerciante de uma loja de recarga de celular conseguiu segurar um dos dois bandidos até a chegada de uma viatura. O outro caso foi em uma clínica odontológica da Vila Mariana, zona sul. Uma mulher seguiu o ladrão até a Estação Ana Rosa do Metrô, onde ele foi preso em flagrante com os itens roubados. Segundo a PM, não é indicado correr atrás do assaltante.