Vítimas de sequestro estavam em porta-mala Dois homens que estavam em um porta-malas, vítimas de sequestro relâmpago, foram libertados na madrugada de ontem por policiais da Rota na zona leste. Os ladrões trafegavam em alta velocidade na Avenida do Estado e bateram ao tentar fugir da polícia. Com o impacto, o porta-malas abriu e os dois homens que haviam sido sequestrados no Ipiranga foram arremessados. Um dos ladrões morreu e o outro fugiu.