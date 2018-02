Vítimas de explosão na zona norte de SP têm alta e passam bem

PAULO- As três pessoas que ficaram feridas na explosão causada por vazamento de gás na madrugada desta terça-feira, 2, na Casa Verde, zona norte de São Paulo, já receberam alta e foram liberadas.

Elas foram encaminhadas ao Hospital da Vila Penteado com ferimentos leves. Maria Regina da Silva, de 76 anos, teve queimaduras de primeiro grau, foi medicada e liberada. A Secretaria de Saúde não soube informar a identidade dos outros dois feridos.

Seis equipes dos bombeiros foram acionadas, mas, quando chegaram, as vítimas, todas com queimaduras, já haviam sido socorridas por testemunhas para o hospital. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, da Casa Verde.