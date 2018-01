Vítimas de acidente na Régis passam bem, diz Secretaria

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que passam bem as duas vítimas do acidente ocorrido na noite de sexta-feira, 13, na Rodovia Régis Bittencourt, que ainda permanecem em observação nos hospitais.

O motorista do caminhão, Reginaldo, de 38 anos, sofreu uma fratura no punho esquerdo e foi submetido à cirurgia na madrugada do sábado. Ele está internado no Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Outra vítima, um homem de 40 anos, foi submetido a exames, passa bem e está em observação no Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra.

Segundo as assessorias dos hospitais, não há previsão de alta para os pacientes. Um novo boletim médico sobre o estado de saúde dos pacientes será divulgado às 18 horas.

Uma terceira vítima, identificada como Luana Augusto, de 21 anos, deu entrada no Pronto Socorro de Embu, onde foi medicada e passou por raio X. Aparentemente apenas com escoriações, ela teria deixado o hospital antes mesmo de ser liberada pelos médicos.

Trânsito

A Rodovia Régis Bittencourt foi totalmente liberada às 10h10, segundo informou a Autopista. Às 11h50, o motorista enfrentava 10 km de congestionamento, no sentido São Paulo. Em direção a Curitiba, haviam 2 km de morosidade.

Funcionários do Dersa, equipes dos Bombeiros e agentes da concessionária Autopista trabalharam na retirada dos escombros e de limpeza da pista sentido capital, na altura do quilômetro 279, em Embu, na Grande São Paulo. Por volta das 22 horas da sexta, três vigas de sustentação de um viaduto em obras do trecho sul do Rodoanel caíram sobre dois veículos de passeio e um caminhão.