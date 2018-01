Vítima sempre teve 2 amores: a bola e a bike

Com dificuldade, foi criado pelos pais em uma casa pequena no Jardim Novo Pantanal, na periferia da zona sul de São Paulo, onde dividia o quarto com os quatro irmãos mais velhos. Já na infância teve dois amores, o futebol e a bicicleta, dos quais nunca largaria. Logo virou goleiro nas partidas que disputava com os amigos do bairro. A bike, por sua vez, sempre o levou de cima para baixo, conta o irmão Bruno Santos Sousa, de 23 anos.

Persistente no sonho de fazer um curso de segurança do trabalho, Souza economizava o dinheiro da condução pedalando. Sua meta era se formar para um dia ir trabalhar em Macaé (RJ), na Petrobrás, conforme confidencia a mãe, Mas há outras coisas que o fazem feliz: um bom pagode, por exemplo. Ou o rap. Ele também gosta de desenhar, e não só para escola - está no supletivo, concluindo o ensino médio. Por ser destro e ter perdido o braço direito, agora quer aprender a escrever e a desenhar com o esquerdo. Com isso, tentará retomar a harmonia da vida. /C.V.