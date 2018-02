Vítima reage e mata assaltante no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Um homem foi morto durante uma tentativa de assalto na noite de terça-feira, na Avenida Duque de Caxias, próximo à Praça Princesa Isabel, na região central de São Paulo. Ele e um comparsa abordaram um agente penitenciário parado com o carro no semáforo e entraram no veículo.

Durante um momento de distração dos assaltantes, a vítima reagiu e sacou uma arma, atingindo um deles. O outro fugiu durante a ação. Encaminhado ao Hospital da Santa Casa, o homem baleado morreu. O caso foi encaminhado ao 77º Distrito Policial.