Vítima que morreu em acidente no Itaim tinha bebido A defesa do engenheiro Marcelo Malvio de Lima, de 38 anos, pretende usar um exame toxicológico que aponta que a advogada Carolina Menezes Cintra Santos, de 28, estava embriagada quando a Tucson que dirigia cruzou o sinal vermelho e foi atingida pelo Porsche do rapaz. Para a polícia, o resultado do laudo não muda o fato de o engenheiro ter assumido o risco de matar, por dirigir muito acima da velocidade permitida no local. O acidente aconteceu em 9 de julho na Rua Tabapuã, no Itaim-Bibi, zona sul.