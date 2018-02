Vítima entendia de vinhos e era fã de fotografia

Neto do fundador da Yoki, Yoshizo Kitano, o executivo estudou no Colégio Santa Cruz e se formou na Fundação Getúlio Vargas. Antes de trabalhar na empresa da família, Matsunaga foi funcionário do Grupo Walmart.

A Yoki, uma das principais empresas de alimentos do País, esteve envolvida em um conturbado processo de venda que terminou com sua aquisição, por R$ 1,95 bilhão, pelo grupo americano General Mills. O negócio foi concluído no mês passado, enquanto o diretor executivo estava desaparecido. Pelo menos R$ 200 milhões do total da operação foram para pagar dívidas da companhia. / LETICIA BRAGAGLIA E LILIAN CUNHA