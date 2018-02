Vítima é baleada ao reagir a assaltantes na zona leste de SP

SÃO PAULO - O proprietário de uma residência foi baleado de raspão no rosto, por volta das 23h45 de segunda-feira, 25, ao reagir a uma tentativa de assalto no momento em que chegava em casa, na rua Major Alberto Barbosa, na Vila Centenário, região da Penha, zona leste de São Paulo.

A família já havia guardado o carro na garagem quando foi abordada pelos criminosos. Ao perceber a ação dos bandidos - que queriam invadir o sobrado - o dono da casa teria se atracado com um deles. Após atirarem, os assaltantes fugiram em um veículo. Acionados, PMs da 3ª Companhia do 51º Batalhão não localizaram nenhum suspeito.

A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Tatuapé e transferida para um hospital particular. A Polícia Civil nega-se a passar informações. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial, da Penha.

