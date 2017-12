Vítima dos deslizamentos no Morro do Bumba ganha R$ 100 mil na loteria Depois do desespero de ver a casa ser interditada por causa das fortes chuvas que atingiram o Rio na primeira semana de abril, a vendedora Ana Paula Gomes dos Santos, de 33 anos, teve a esperança renovada ao comprar por R$ 2,50 um bilhete de loteria que lhe deu um prêmio de R$ 100 mil.