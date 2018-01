Vítima de violência terá cirurgia plástica gratuita

Mulheres vítimas de violência doméstica em São Paulo poderão ligar para o número 08007714040 em busca de cirurgias plásticas reparadoras. O projeto, que começou nessa quarta-feira, 2, foi idealizado pela organização não governamental The Bridge Global, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). As cirurgias serão em hospitais públicos, custeadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a ONG, 600 mulheres deverão ser atendidas por ano.