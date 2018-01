Vítima de turbulência em voo da TAM passará por cirurgia

Uma das 21 pessoas que sofreram ferimentos em decorrência da turbulência enfrentada pela aeronave da TAM passará por cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein. O voo TAM JJ 8095 enfrentou uma forte turbulência quando se aproximava do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, na noite da segunda-feira, 25.

Francisco Celestino Garcia Junior, de 59 anos, será submetido a uma cirurgia para correção da fratura do fêmur e fará tratamento conservador (sem cirurgia) para correção da fratura do ombro. Ainda não há previsão de alta. Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do hospital à 0h15, com fraturas de fêmur e ombro esquerdo.

O incidente aconteceu por volta das 19h30, com o voo que vinha de Miami. O pouso aconteceu normalmente às 19h35, de acordo com a TAM.

Dezesseis passageiros e cinco comissários foram atendidos pelo corpo médico do aeroporto e estão recebendo a assistência necessária da companhia. Treze foram liberados imediatamente; e outros oito, encaminhados para hospitais. Desses, cinco já receberam alta, e três continuarão internados, com diagnóstico de fraturas, no Hospital Geral de Guarulhos, no Oswaldo Cruz e no Albert Einstein.