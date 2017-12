Vítima de roubo vai precisar informar Imei do celular para BO

Atualizada às 00h24 de 08/02

SÃO PAULO - Roubos e furtos de celular só serão registrados em São Paulo quando a vítima informar o número de série do aparelho, o chamado Imei (na sigla em inglês), que permite bloquear o equipamento. Para o governo do Estado, que considera esse tipo de delito um dos maiores responsáveis pelas altas consecutivas dos índices de criminalidade, a medida vai servir para combater e coibir os casos. Especialistas, contudo, afirmam que a decisão deve aumentar subnotificações e, consequentemente, diminuir de forma artificial as estatísticas oficiais.

A resolução, publicada nesta sexta no Diário Oficial, vai permitir que, com o número do Imei, a Polícia Civil acione diretamente as operadoras de telefonia para bloquear o celular em até 12 horas. "O aparelho se torna inútil e não será possível trocar por drogas nem chegar ao receptador", explicou o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes. Dessa forma, a gestão Geraldo Alckmin (PSDB) pretende reduzir os índices de roubo, em alta há 19º meses seguidos. No caso dos celulares, esse crime cresceu 149,59% entre 2013 e 2014, com média de 17 mil ocorrências mensais.