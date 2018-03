Vítima de roubo é baleada na Avenida Faria Lima

Um motociclista tentou assaltar o cliente de um banco que saía de uma agência em frente ao Shopping Iguatemi nesta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, houve disparos de arma de fogo. O crime ocorreu às 12h30, na Av. Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros, na zona sul de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do banco, a vítima da tentativa de roubo foi ferida e levada para dentro da agência. Os funcionários do banco chamaram o socorro. A bala acertou a perna do cliente, que foi levado para o Hospital Albert Einstein. A PM não sabe se algo foi levado da vítima. O bandido fugiu.