Vítima de raio no Parque Villa-Lobos está em estado grave

SÃO PAULO - Maria Bueno, de 45 anos, atingida neste domingo, 20, por um raio no Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, permanece internada em estado grave no Hospital das Clínicas. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, ela passa por uma série de avaliações e exames.

Maria respira com a ajuda de aparelhos e seu quadro clínico é estável. Ela é funcionária da empresa que cuida da segurança do Parque Villa Lobos. Segundo a assessoria da unidade, não há um plano de evacuação do local quando ocorrem chuvas fortes e quedas de raios. Porém, os funcionários orientam as pessoas que passeiam pelo parque a se abrigarem da chuva.