Vítima de explosão é transferida de hospital em estado grave

Uma das vítimas da explosão em uma residência na zona sul de São Paulo, nesta manhã, foi transferida do Hospital do Campo Limpo para o Hospital Municipal Carmino Carigio, no Tatuapé. A vítima, uma mulher de 42 anos, teve queimaduras em todo o corpo e está em estado grave.

Seu filho, de 21 anos, que também ficou ferido após o desabamento da casa, teve escoriações na mão e já foi liberado.

Após o resgate dos feridos, os bombeiros devem vistoriar o imóvel para encontrar a possível causa da explosão, que destruiu totalmente a casa.