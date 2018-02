Vítima de acidente no Playcenter volta ao hospital; 4 continuam internados

SÃO PAULO - O Hospital e Maternidade Metropolitano informou nesta quinta-feira, 7, que mais uma vítima do acidente ocorrido no Playcenter, na zona oeste de São Paulo, no último domingo, 3, retornou ao hospital.

Ana Paula Souza de Oliveira, de 27 anos, deu entrada na unidade na noite da quarta-feira, 6, com dores de cabeça. Ela já tinha sido atendida no hospital no final de semana. Ana Paula e outras quatro pessoas continuam internadas na unidade nesta quinta.

Daniele Aparecida Pansarin, de 30 anos, foi submetida na manhã de ontem a uma cirurgia para correção da fratura em sua perna esquerda. Ela está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em observação. Fábio Lima Pereira, de 24 anos, Adriana Pereira Barros e Susana Martins de Souza continuam internados. Ainda não há previsão de alta dos pacientes.

O acidente ocorreu na tarde de domingo no brinquedo Double Shock, quando uma das travas de segurança se abriu e parte dos ocupantes foi arremessada de uma altura de cerca de 7 metros. Oito pessoas ficaram feridas. Em novembro de 2010, o parque foi autuado pelo Procon, por conta do acidente na montanha-russa Looping Star. O choque entre dois carros do brinquedo deixou 16 pessoas feridas em setembro do ano passado.