Vítima de acidente no Playcenter recebe alta

SÃO PAULO - O Hospital e Maternidade Metropolitano informou nesta segunda-feira, 11, que uma jovem de 12 anos, vítima do acidente do Playcenter, recebeu alta na tarde deste domingo, 10. Outras quatro pessoas permanecem internadas, sem alteração no quadro clínico.

O acidente aconteceu no dia 3 de abril, após uma falha no brinquedo Double Shock, e feriu oito pessoas. O parque ficou uma semana fechado e voltou a funcionar na última sexta-feira.