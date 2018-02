Vítima de acidente no Playcenter passa por cirurgia

SÃO PAULO - Uma das vítimas do acidente ocorrido no Playcenter, na zona oeste de São Paulo, no último domingo, 3, passou por uma cirurgia na manhã desta quarta-feira, 6, segundo informou o Hospital e Maternidade Metropolitano.

Segundo a unidade, Daniele Aparecida Pansarin, de 30 anos, foi submetida a uma cirurgia para correção da fratura na perna esquerda. Ela continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em observação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outras três vítimas continuam internadas no hospital. Fábio Lima Pereira, de 24 anos, que voltou a dar entrada na unidade ontem, com náuseas e tontura, passa bem e continua sendo acompanhado pela equipe médica. Adriana Pereira Barros e Susana Martins de Souza continuam internadas na UTI e apresentam quadro estável.

Ainda não há previsão de alta dos pacientes.

Acidente: O acidente ocorreu à tarde no brinquedo Double Shock. Por volta de 17h40, uma das travas de segurança da atração se abriu em plena operação e parte dos ocupantes foi arremessada de uma altura de cerca de 7 metros. Oito pessoas ficaram feridas.

Em novembro de 2010, o parque foi autuado pelo Procon, por conta do acidente na montanha-russa Looping Star. O choque entre dois carros do brinquedo deixou 16 pessoas feridas em setembro do ano passado.