Vistoria na Marginal Tietê analisa motivos de inundações

Técnicos do Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) percorrem as margens do Rio Tietê desde a manhã deste sábado, 12, para analisar os motivos que agravaram as enchentes na zona leste da cidade após o temporal no último dia 8.

O percurso será feito entre a Barragem da Penha e o Jardim Romano, uma das áreas mais afetadas pelo mau tempo. Até agora, a região tem áreas alagadas e os moradores estão sujeitos a contrair diversas doenças, como a leptospirose.

Nesta manhã, a Defesa Civil municipal montou uma tenda no Jardim Romano para atender moradores da região. Estão presentes agentes da Subprefeitura de São Miguel, da Secretaria de Assistência Social e profissionais da Saúde para orientar e distribuir colchões e cobertores para os moradores.