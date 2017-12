Vistoria ambiental constata poda de árvore no Parque Augusta

Uma vistoria do Comando de Policiamento Ambiental constatou nesta sexta-feira, 6, a poda de uma árvore no Parque Augusta, localizado entre as Ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá, na região central de São Paulo. A Prefeitura, responsável por autorizar o serviço, informou que vai verificar o fato na próxima segunda-feira, 9. As construtoras Cyrela e Setin, que planejam construir quatro prédios no local, disseram que não foram notificadas.

Realizada entre 15h e 17h, a avaliação do terreno de 23,7 mil metros quadrados foi feita após uma queixa de corte de árvore. Ao término, foi constatado que não houve corte, mas poda de uma árvore. "Como a poda exige autorização da Prefeitura, foi expedido um TVA (Termo de Vistoria Ambiental) que será remetido ao poder público municipal. Não foi feita autuação, pois tal irregularidade não é de competência do CPAmb (Comando de Policiamento Ambiental)", informou o órgão, em nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Advogado ativista do parque, Daniel Biral diz que o procedimento não foi realizado com autorização da gestão municipal. "Pelo o que a gente confirmou, houve poda irregular. Para que haja qualquer intervenção, é necessário autorização da Prefeitura."

O Ministério Público Estadual informou nesta semana que apura supostas podas indevidas de árvores, que foram negadas pelas construtoras. Sobre a vistoria realizada nesta sexta-feira, a Cyrela e a Setin informaram, em nota, que não foram notificadas sobre problemas.

"No momento em que a polícia esteve no local, representantes das empresas os acompanharam na vistoria e, até seu término, nada foi constatado. As empresas, até o momento, não receberam qualquer notificação a respeito e, por esse motivo, não podem se manifestar."

A Subprefeitura da Sé disse que não recebeu denúncias de irregularidades. "No entanto, a subprefeitura realizará vistoria na próxima segunda-feira."