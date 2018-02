Visite a nossa cozinha - a brasileira

Serão três dias para visitar a cozinha brasileira e você não pode perder. O 6.º Paladar - Cozinha do Brasil começa na sexta-feira e vai até domingo. É o maior evento dedicado à culinária nacional, um grande encontro que reúne chefs de todos os cantos do País, especialistas em comida e bebida. Do chef badalado ao pequeno produtor artesanal, estarão todos lá - trocando ideias, preparando pratos, celebrando tradições, apresentando novidades. O clima é de pura descontração, com o cozinheiro chamando para perto do fogão, oferecendo os pratos para provar.

Neste ano, o evento bate recorde de convidados e atividades. Serão 60 profissionais ligados à gastronomia à frente de 25 aulas (com receitas, preparação de pratos e degustações), 13 degustações (de vinhos, cervejas, cachaças e drinques) e 10 palestras (4 com degustações).

Além disso, haverá 6 aulas externas, nas quais pequenos grupos serão conduzidos em miniexcursões. Guiados por chefs, os grupos vão visitar uma fazenda orgânica, um moinho, aprender as artes do açougue, da horta em casa, conhecer os bastidores dos restaurantes de Alex Atala e aprender a comprar peixes na Ceagesp. As visitas sempre terminam em comilança.

Nas salas de aula, a programação também promete grandes momentos. O trio composto por Ana Soares, Neide Rigo e Mara Salles vai mostrar como prolongar a estação das frutas, ensinando a usar frutas verdes, maduras, passadas, passas, secas, brotos...

Farinha com farinha é o tema da aula que vai juntar Rodrigo Oliveira, do Mocotó, e o paraense Thiago Castanho. A dupla cozinha usando farinha, da entrada à sobremesa: farinha de batata-doce, de tapioca, farinhas d'água, farinha biju, farinha torrada...

Tem farinha também na aula de Helô Bacellar. Mas misturada na massa dos bolos - todos bem simples - que ela vai preparar para servir com cafés selecionados pelo especialista Ensei Neto.

Helena Rizzo também vai surpreender na sala de aula, que desta vez divide com o pai, Roberto Bins Jr. Juntos, pai e filha vão ensinar como aproveitar as sobras de churrasco. Coisa de gaúcho.

Você poderá conhecer - e provar - os diferentes tipos de queijos brasileiros feitos de Norte a Sul do País, numa palestra comandada por João da Luz, da Emater, do Rio Grande do Sul. Especialista em mel, Jerônimo Villas-Boas vai apresentar méis de abelhas nativas, provenientes de diferentes regiões.

No domingo, o dia começa com todos os pães do Brasil: o italiano, o francês, o sírio... Especialista em panificação, Rogério Shimura vai deixar o público pôr a mão na massa - e provar os pãezinhos prontos, é claro.

O Paladar - Cozinha do Brasil começa nesta sexta-feira, às 11h, com a palestra Peixe Total, de Alex Atala. O chef vai falar de todo o universo da pescaria.