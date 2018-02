Visitas guiadas revelam detalhes de dois pontos históricos do Morumbi

O bairro do Morumbi abriga dois grandes monumentos da cidade de São Paulo. Um deles é o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, de posse do São Paulo Futebol Clube. O outro é o Palácio dos Bandeirantes, onde fica instalada a sede do governo estadual. De imponentes estruturas arquitetônicas, os locais históricos estão abertos para visitação.

Não é preciso ser são-paulino para querer conhecer um dos maiores estádios do País - a capacidade atual é de cerca de 67 mil pessoas. Para os visitantes, o passeio é monitorado e percorre todas as alas por onde transitam os jogadores, como os vestiários e os túneis de entrada no campo, as salas de imprensa, um memorial do clube e todo o complexo de bares e lojas.

O tour deve ser agendado com antecedência para garantir a participação e custa R$ 25 para adultos, R$ 20 para sócios-torcedores e é grátis para crianças com menos de cinco anos. Também vale a meia-entrada para estudantes, idosos e crianças de 6 a 12 anos. De terça a sexta, o roteiro pode ser feito das 10h às 15h30, aos sábados das 10h30 às 15h30, e no domingo, das 10h30 às 14h30. Em dias de jogos ou shows, os horários podem ser alterados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PALÁCIO DO GOVERNO

A sede do governo paulista já vale uma boa olhada pelo lado de fora: projetada para ser a Universidade Fundação Conde Francisco Matarazzo, recebeu a atual função em 1964, mas foi projetada muitos anos antes à pedido do empresário. O conceito do prédio foi modificado e assumido pelo engenheiro Francisco da Nova Monteiro, que adotou o estilo neoclássico na construção. No terreno, o jardim corresponde a 70% da área total, ou seja, mais verde e cerca de 40 espécies diferentes de aves.

Do lado de dentro, além das funções políticas, também abriga um acervo artístico importante, aberto à visitação e com entrada gratuita e monitorada. Em cartaz, está a exposição Muitas histórias em um percurso, com uma seleção de pinturas, fotografias, gravuras, esculturas, imagens sacras e mobiliário. A entrada ocorre de hora em hora e é necessário agendar horário em caso de grupos de 10 pessoas ou mais.

SERVIÇO

Morumbi Tour

Estádio Cícero Pompeu de Toledo

Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1

Telefone: 3739 5222

E-mail: atendimento@morumbitour.com.br

Entrada: R$ 25 (não sócios), R$ 20 (Sócios-torcedores), R$ 12,50 (estudantes e idosos) e gratuita para menores de 5 anos.

Horários:

Terça a sextas - 10h às 15h30

Sábados - 10530 às 15h30

Domingos - 10h30 às 14h30

Palácio do Governo

Avenida Morumbi, 4500 - Portão 2

Telefone: 2193-8282/8623/8139

monitoria@sp.gov.br

Entrada Franca

Horários:

Terça a domingo e feriados - 10h às 17h