Visitantes do Parque Villa Lobos terão aulas de yoga

Os frequentadores do Parque Villa Lobos, na zona oeste de São Paulo, vão ganhar mais uma opção de lazer. A partir do próximo dia 29, o local passará a ministrar aulas de yoga. O projeto Yoga no Parque, em parceria com o Studio Omtatsat, será realizado todo último sábado do mês, das 9 às 10 horas.

A intenção da parceria entre a direção do Parque e o Studio Omtatsat é transformar o projeto em um programa permanente, com realização da atividade orientada por profissionais capacitados da área.

"As aulas são abertas ao público em geral e basta ir com roupa confortável, levar seu tapete de yoga ou uma toalha de praia, não é necessário inscrição prévia", explica o diretor do parque, Roberto Rosa.

Para o lançamento do projeto, o Espaço Rasa fará uma participação especial. O grupo coordenado por Andrea Prior, dançarina, coreógrafa e atriz, apresentará uma performance de Dança Clássica Indiana, no Teatro de Arena do Parque, às 9 horas. Em seguida, terá início a prática de yoga no gramado da Ilha Musical.

O parque

O Parque abrange uma área de 732 mil m², possui ciclovia, quadras, campos de futebol, "playground", concha acústica para shows e concertos e bosque com espécies da Mata Atlântica.

Está localizado na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, no bairro de Alto dos Pinheiros, na região Oeste da Capital. telefones (11) 3023-0316 / 3023-2229.

A área de lazer inclui aparelhos para ginástica, pista de cooper, tabelas de "street basketball" e um anfiteatro aberto com 750 lugares. O local dispõe de sanitários adaptados para deficientes físicos e lanchonete.