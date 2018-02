Visitantes desavisados encontram os portões fechados Visitantes desavisados encontraram fechados ontem os portões do Hopi Hari. O empresário Mayko Rei da Silva, por exemplo, saiu do Rio com o filho de 6 anos e dois sobrinhos, de 10 e 12. Ao chegar, foi informado do fechamento do parque por pelo menos dez dias e da opção de trocar seus ingressos por dinheiro ou nova data. "É lamentável. Saí do Rio com reserva em hotel e passaporte para os dias 2 e 3. Ontem (anteontem) à tarde, telefonei para saber se o parque estava funcionando e me informaram que abriria normalmente."