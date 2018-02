Visibilidade aumenta e situação na Rodovia Anchieta é normalizada

SÃO PAULO - Foi finalizada no fim da tarde desta sexta-feira, 16, a operação comboio na Rodovia Anchieta. De acordo com a Ecovias, que administra o sistema, a via ficou com visibilidade ruim por causa da neblina por mais de cinco horas. A Imigrantes também foi afetada.

Por conta do nevoeiro, o trânsito foi represado na altura da praça de pedágio e os veículos saíram em grupo entre o meio-dia e às 17h15, segundo a Ecovias. Na Imigrantes, a situação foi normalizada por volta das 15h40, com a melhora da visibilidade. Durante o período, os motoristas tiveram de reduzir a velocidade para 40 km/h por todo o trecho de serra.

A nova medida passou a render multa nesta sexta-feira. Quando a visibilidade está igual ou menor de 100 metros, luzes de alerta vão piscar nas placas com limite de velocidade e os radares passarão a captar quem passar o limite reduzido. O valor da penalidade começa em R$ 85,13 e varia conforme a velocidade.