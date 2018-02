Vírus do 'não curti' se alastra pelo Facebook

Um vírus que promete instalar um botão de "não curti" (ou dislike, no original em inglês) no Facebook está se espalhando pela internet. Usuários desavisados instalam o aplicativo na rede social e, sem saber, dão permissão para que os desenvolvedores do vírus tenham acesso aos dados pessoais de sua conta no site. Até a tarde de ontem, mais de 20 mil pessoas já haviam instalado o aplicativo em seu perfil.

Ao ter acesso à conta das pessoas que instalaram o botão, o aplicativo começa a espalhar mensagens para todos os contatos, oferecendo o serviço. Assim, ele consegue mais instalações e, com isso, continua se espalhando pela rede.

Por volta das 18 horas de ontem, o Facebook já havia bloqueado o aplicativo por causa de denúncias de usuários. O botão de "não curti" só poderia ser visto por quem já tivesse clicado e instalado a funcionalidade em sua conta.

A instalação era feita tanto no perfil do Facebook quanto na extensão do navegador do usuário. Para retirar o vírus, portanto, era preciso desinstalar o aplicativo, tanto na rede social quanto no navegador. Não havia registros de que o vírus afetasse os arquivos ou senhas de banco de quem fosse infectado.

Outros casos. Não é a primeira vez que um aplicativo oferecido de conta em conta no Facebook é, na verdade, vírus disfarçado. O mesmo tema do botão de "não curti" já foi usado no ano passado. Isso acontece por que a opção de marcar um post como "não curtido" é uma demanda antiga. A rede social dá aos usuários a opção de "curtir" os posts de outras pessoas, mas não de "descurtir".

Outros golpes já feitos no Facebook e em outras redes sociais, como o Orkut, tiveram como chamarizes os aplicativos "Mude a cor do seu perfil" e "Veja quem visitou seu perfil".