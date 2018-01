Virado pode ser 'tombado' Arroz, tutu, bisteca, linguiça, couve, torresmo, banana à milanesa e ovo frito. Criado no século 18 em São Paulo, o virado à paulista é candidato a patrimônio imaterial da cidade. No dia 19, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo recebeu requerimento do vereador Juscelino Gadelha (PSB) pedindo registro do prato preferido dos bandeirantes. "É preciso preservar a tradição", diz Gadelha.