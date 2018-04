Viradinha atrai famílias com diversidade

A professora Dulce Lessa, de 50 anos, participa do evento desde a primeira edição com a filha, Alessandra, de 10, e o marido Christophe, de 43. Neste ano, eles vão ao show do Palavra Cantada (Praça Júlio Prestes, 9h) e às atividades de circo e teatro que acharem pelas ruas.

"Moro no centro e acho muito gostoso vê-lo ocupado. É um momento em que podemos andar tranquilamente com a família", afirma Dulce, que consegue também aproveitar atrações para adultos. "Os sobrinhos vão junto e brincam com a minha filha enquanto vemos os shows."

Pijama. Já a administradora de empresas Ana Lúcia de Barros, de 44 anos, optou em participar da Viradinha Cultural com o marido, Fernando, de 46, e os filhos Fernando, de 10, e Mariana, de 5. Com pijamas e roupas de cama, eles montaram barraca ontem no Centro Cultural São Paulo, no Paraíso e curtiram palhaços, histórias, teatro e gincana.

A pedagoga Letícia Brito, de 25 anos, levou o filho Nicolas, de 3, para a Viradinha, mas vai aproveitar o dia no centro nos shows do Palavra Cantada e de Toquinho (Praça Júlio Prestes, 12h). "A programação com opções para todas as idades", diz Letícia.