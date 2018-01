Viradão Carioca tem 524 atrações culturais

Realizado pela prefeitura, o Viradão tem ainda peças e espetáculos de dança e de circo, mas a música é mesmo o forte - são 141 atrações, entre cantores, grupos e instrumentistas. Dez dos palcos foram montados em comunidades carentes, entre elas, Maré, Providência e Mangueira.

Menor e mais barato. O Viradão Carioca é menor do que a Virada Cultural paulistana que, no ano passado, teve 800 atrações. Também é mais barato - consumiu este ano R$ 3 milhões, segundo a Secretaria de Cultura. A de São Paulo custou R$ 5 milhões em 2009. Enquanto a no Rio a premissa é "ocupar a cidade e integrá-la", em São Paulo as atrações se reúnem preferencialmente no centro. A Virada paulistana, marcada para maio, está na 6ª edição.