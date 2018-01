Virada Esportiva vai interditar vias durante o fim de semana

A Virada Cultural Esportiva, que ocorre neste fim de semana em São Paulo, vai provocar uma série de interdições no trânsito em todas as regiões da cidade.

No centro, das 9h de hoje até as 18h de amanhã, as regiões do Vale do Anhangabaú e da Praça do Patriarca estarão tomadas por caminhões e carros responsáveis pela montagem das arenas - a área não vai ser bloqueada, mas a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) promete monitorar o movimento. Ainda hoje, das 18h à meia-noite, o Viaduto do Chá será totalmente interditado para a passagem de veículos por causa da Arena Duas Rodas.

Na zona sul, no bairro de Santo Amaro, a Balada Esportiva causa o bloqueio completo da Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, entre as Ruas José Vicente Cavaleiro e José Guerra, das 17h de hoje às 5h de amanhã.

Também hoje, a partir das 22h, nas proximidades do Brooklin, as Avenidas Chucri Zaidan e Luís Carlos Berrini, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, serão bloqueadas até as 2h.

Lá ocorre a Virada Noturna In Line, com pessoas andando de patins.

Em Moema, a Pedalada Noturna vai ocorrer nos arredores do Parque das Bicicletas, que terá algumas passagens bloqueadas entre 20h de hoje e 4h.

Na zona leste, a Rua Naylor de Oliveira, entre as Avenidas dos Metalúrgicos e Sarah Kubitschek, ficará fechada das 7h de hoje às 17h de amanhã.

Domingo. Amanhã, o motorista deve evitar a região do Parque do Ibirapuera por causa de uma corrida que passará pelas Avenidas Pedro Álvares Cabral, Rubem Berta e 23 de Maio, com saída e chegada no parque. As vias ficarão bloqueadas entre 7h e 13h.

Na zona oeste, no bairro de Perdizes, a CET vai interditar das 6h30 às 18h de amanhã os dois sentidos da Avenida Paulo VI, entre a Rua Capote Valente e a Praça Márcia Mammana. Na Avenida Sumaré, o bloqueio vai da mesma praça até a Rua Ministro Gastão Mesquita, em ambas as faixas.

DESTAQUES DE HOJE

Mixed Martial Arts (MMA)

O ringue montado no Vale do Anhangabaú, no centro, recebe oito lutas, das 22h às 2h.

Clínicas de rúgbi

Instituto Rugby dá dicas sobre o esporte no Parque Villa-Lobos, na zona oeste, das 10h às 17h.

Esportes náuticos

Represa do Guarapiranga (R. Peixe Vivo, 155) recebe rafting e wakeboard, das 9h às 18h