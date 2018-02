Virada Esportiva vai fechar Sumaré e vias na região central

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) prepara uma operação especial no trânsito para a Virada Esportiva, que acontece neste sábado e domingo na capital. Algumas atividades serão realizadas em vias da cidade, que serão bloqueadas.

O evento Câmara Esportiva, por exemplo, vai fechar a pista da esquerda do Viaduto Jacareí, no centro, das 17h de sábado às 16h de domingo. As pistas da esquerda da Avenida São Luís e dos Viadutos Nove de Julho e Jacareí, também no centro, também estarão bloqueadas, com desvio pela pista da direita. Já o Viaduto do Chá ficará fechado das 18h às 23h59 de sábado.

O Largo do Arouche com a Avenida Doutor Vieira de Carvalho, na área central, será interditado entre as 22h de sábado às 16h de domingo. Haverá ainda bloqueio total da Vieira de Carvalho, entre o Largo do Arouche e a Rua Vitória.

Na zona oeste, a Avenida Sumaré será bloqueada em toda a extensão, nos dois sentidos, no domingo. O mesmo ocorrerá na Avenida Paulo VI, que será fechada entre a Rua Galeno de Almeida e a Avenida Sumaré, das 6h às 17h de domingo.