Virada em SP terá clima ameno e chuviscos

SÃO PAULO - O último dia de 2015 na capital paulista terá temperatura agradável, céu nublado e chuva no fim da tarde. A mínima para a capital paulista é de 21ºC, e a máxima pode chegar aos 28ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura.

Entre a tarde e o início da noite, a nebulosidade aumenta e ocorrem chuvas na forma de pancadas, que tendem a perder força nas primeiras horas da noite. Na hora da virada, é possível que a capital e a Grande São Paulo registrem chuviscos em pontos isolados.

No litoral, a previsão também é de pancadas de chuva durante todo o dia, com máxima de 34°C tanto em Praia Grande como em Maresias. O interior do Estado terá precipitação e mínimas a partir dos 19°C.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em São Paulo, a sexta-feira, dia 1°, começará com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre 21ºC e os 30ºC. Entre a tarde e o início da noite, a quantidade de nuvens aumenta e retornam as condições para pancadas de chuva.

Brasil. O ano de 2015 termina com características típicas do verão: ar abafado e úmido por quase todo o País. O calor úmido será responsável pela formação de grandes nuvens que poderão provocar pancadas de chuva com raios na última noite de 2015 em grande parte do Brasil, informou a Climatempo.

A primeira frente fria de 2016 chegará em 1° de janeiro e, diferentemente dos últimos dois anos, promete chuva, e não seca, e será quente, mas sem calor extremo.