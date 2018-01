Virada do ano poderá ocorrer sob chuva em São Paulo

A comemoração do ano-novo poderá ocorrer sob chuva fraca na capital paulista. "A chance de chuva é pequena, mas existe", afirmou a meteorologista Aline Tochio, da Climatempo. Segundo ela, pancadas de chuva passarão a atingir a cidade ainda nesta tarde e se estenderão até o fim do dia. A mudança no tempo é resultado da combinação entre o tempo quente e chegada de uma frente fria proveniente do Rio Grande do Sul. Veja também: Chuvas fortes devem atingir 12 Estados na virada do ano Seis praias do litoral de SP estão impróprias para banho Confira dicas para o verão no blog Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que podem ocorrer pontos de maior intensidade com raios, rajadas de vento e potencial para alagamentos. A temperatura, que às 15 horas bateu em 29ºC, deverá cair para os 21ºC, à noite. Segundo Tochio, para esta quinta, primeiro dia de 2009, a previsão é de nebulosidade, com chuva fraca durante a manhã. À tarde, poderá chover forte. A mínima prevista é de 19ºC e a máxima, 27ºC.