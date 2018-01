Virada do ano deverá ter tempo bom na capital e no litoral

SÃO PAULO - A virada do ano deverá ter tempo bom e muito calor, tanto na cidade de São Paulo como no litoral do Estado, de acordo com a previsão do Climatempo. Os dias 31 de dezembro e primeiro de janeiro serão ensolarados, com pancadas de chuva isoladas.

De acordo com a meteorologista Bianca Lobo, do Climatempo, a chuva não deverá atrapalhar a festa da virada. "Temos a expectativa de chuvas típicas de verão, que não duram muito tempo, especialmente no fim da tarde. O tempo deverá ser úmido e abafado. Na noite do dia 31 não teremos chuva no litoral, nem na capital", disse Bianca.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Bianca, na quarta-feira, 31, a temperatura mínima será de 20 e a máxima de 31 graus na cidade de São Paulo. "Por volta da meia-noite teremos uma temperatura próxima dos 24 graus", disse Bianca. Na quinta-feira, 1, as temperaturas sobem ligeiramente: mínima de 20 e máxima de 32 graus.