Virada do ano deve ser chuvosa na capital e no litoral paulistas

Quem tinha planejado passar o réveillon a céu aberto provavelmente vai enfrentar chuva tanto na capital quanto no litoral paulistas. De acordo com o Climatempo, uma frente fria se aproxima do leste do Estado e deve permanecer estacionada até o dia 31, o que aumenta a probabilidade de precipitação.

Em todo o Estado de São Paulo, os dias serão menos quentes e devem ocorrer pancadas de chuvas à tarde e à noite até segunda-feira. Segundo a meteorologista Josélia Pegorim a previsão é de dias com muito mormaço. "As temperaturas vão ficar menos altas, mas esfriar é um exagero. O céu deve ficar carregado de nuvens e chuvas torrenciais devem acontecer no fim da tarde", afirma.

Recorde. Ontem, o calor foi intenso na capital, principalmente durante a noite. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi registrada a maior temperatura mínima do ano, de 23,9ºC. Essa foi também a maior mínima de dezembro desde 2005. A meteorologista Neide Oliveira afirma que isso aconteceu porque a temperatura durante o dia anteontem foi alta, o que refletiu em uma noite menos fresca.

Em São Sebastião, os termômetros em algumas ruas da cidade oscilaram entre 43ºC e 46ºC durante a tarde. "Estou de folga e está impossível ficar em casa, mas mesmo aqui na sombra, está muito calor. O jeito é a cada 15 minutos tomar banho de mar", disse Aparecida Gomes Silva, 28, que estava sob uma árvore com uma amiga na Praia do Arrastão, em São Sebastião.

O Inmet prevê que hoje os termômetros cheguem a 28ºC em São Paulo e pode haver queda de granizo em pontos isolados da cidade. No litoral, a máxima deve ser de 32ºC e a mínima, 23ºC, com pancadas de chuva à tarde e à noite.