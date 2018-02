Virada Cultural terá os melhores pastéis de feira da cidade

SÃO PAULO - Além das atividades culturais gratuitas, a Virada Cultural, que acontece neste fim de semana (16 e 17) na capital paulista, também vai contar com os melhores pastéis de feira da cidade, escolhidos no concurso "Melhor Pastel de Feira de São Paulo 2010".

Entre os 10 finalistas do concurso do ano passado, nove já confirmaram presença: a barraca "Pastéis Agena", detentora do primeiro lugar, vai comercializar suas iguarias no Largo do Arouche, ponto também escolhido por "Nakamura Pastéis" e "Ry Higa", respectivamente 6º e 8º colocados na classificação geral. O pastel da Maria, 2ª colocada no concurso, e vencedora da edição de 2009, poderá ser saboreado na Praça da Sé.

Quem passar pelo Anhangabaú encontrará os pastéis da "Barraca da Soninha", que obteve o 4º lugar no concurso. A 5ª classificação, "Miyuta Pastéis", ficará instalada na Praça Julio Prestes.

A Praça da República foi escolhida como palco para a comercialização das delícias preparadas pelos 7º, 9º e 10º eleitos: lá estarão os "Pastéis Tadashi", a "Pastelaria Erenito", e os "Pastéis Gabi".