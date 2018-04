Virada Cultural terá melhores pastéis de feira de SP

SÃO PAULO - Além de música, sessões de teatro, exposições e espetáculos de dança, a Virada Cultural, que ocorre neste final de semana, em São Paulo, será uma oportunidade para quem pretende experimentar os melhores pastéis de feira da cidade.

Segundo a Prefeitura, já foram confirmadas a participação de quatro dos dez finalistas do concurso "Melhor Pastel de Feira de São Paulo", promovido pela Secretaria de Coordenação de Subprefeituras, em outubro de 2009. O

s quitutes escolhidos pela população e júri gastronômico no concurso serão vendidos nos dois dias de eventos e os preços variam de R$ 2,50 a R$ 5,00.

A barraca da Maria, que ficou em 1º lugar e levou o prêmio de R$ 8 mil, ficará na Praça do Tesouro. A Praça da Luz será o ponto de venda da "Débora Pastéis", 6º colocada no concurso. O Anhangabaú recebe o 7º colocado, o senhor Fuzen Nakama. A barraca "Pastéis Kudo", que ficou com a 8ª posição, vai ser instalada no Largo do Paissandú.