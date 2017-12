Virada Cultural tem poucos incidentes no interior

A Virada Cultural Paulista registrava poucos incidentes no final da tarde deste domingo no interior de São Paulo. Ao contrário do que ocorreu nos eventos da capital, no final de semana anterior, na maioria das 26 cidades não houve abuso de bebidas alcoólicas, nem registro de ocorrências graves, segundo a Polícia Militar. Em São José do Rio Preto, dois homens roubaram um carro e, na fuga, atropelaram um idoso de 64 anos, mas a prefeitura informou que o crime não teve relação com as apresentações da Virada. Em algumas cidades, enquanto o policiamento era ostensivo, a presença do público estava abaixo do esperado.

Organizadores atribuíram a queda de público ao frio e aos tumultos ocorridos no evento na capital, com o registro de mortes e arrastões. Guardas municipais apreenderam bebidas alcoólicas em Presidente Prudente. Em Campinas, a abertura no sábado foi marcada por um protesto de alunos contra o fechamento de uma escola de música. O secretário de Araçatuba, Hélio Consolaro, disse que o reforço no policiamento evitou situações de risco e contribuiu para a presença do público nos eventos da cidade.

Em Araraquara, a Polícia Militar registrou furtos de carteira. Em Franca, uma briga gerou um tumulto controlado pela segurança, mas ninguém foi preso.

O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), foi ao show de Gilberto Gil na madrugada deste domingo e entregou ao cantor uma lembrança da cidade. "O ambiente é de paz e tranquilidade", disse sobre a Virada. Em Botucatu, houve apreensão de drogas e de um motorista embriagado, mas a PM considerou as ocorrências como "corriqueiras". Na maioria das cidades não tinham sido registradas ocorrências policiais relacionadas com os eventos até o início da noite. Na maioria, a programação continuava em andamento. O público que participou da Virada no interior será divulgado nesta segunda-feira.