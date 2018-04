Virada Cultural no interior será em maio A Virada Cultural Paulista deste ano será no fim de semana de 14 e 15 de maio em 22 cidades do interior, litoral e Região Metropolitana de São Paulo. A programação do evento, com mil atrações, foi anunciada ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). A Virada custará R$ 6 milhões e é produzida em parceria com as prefeituras. Este é o quinto ano consecutivo do evento, que tem, além de shows, apresentações de teatro e dança. Os destaques são Pitty, Maria Gadú e Tulipa Ruiz, entre outros. A expectativa é atrair 2 milhões de pessoas. Programação: www.estadão.com.br/saopaulo.