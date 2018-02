Viracopos vai ganhar mais 24 câmeras A Aeroportos Brasil, concessionária do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, trocou a empresa responsável pelos estacionamentos, um dos principais gargalos do terminal. A nova empresa terá 30 dias para instalar 24 câmeras nos quatro bolsões. Hoje, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, fará uma visita ao aeroporto para acompanhar as obras de ampliação e modernização.