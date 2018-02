Viracopos teve ação parecida

Os equipamentos da Apple estavam avaliados em R$ 3,9 milhões. A ação durou aproximadamente 1h30. Os criminosos dominaram oito pessoas, entre vigilantes e funcionários da TAM Cargo, e fugiram em uma van com 12 caixotes carregados de eletrônicos. O bando levou também as câmeras de monitoramento, indicando que tinham informações de funcionários sobre o sistema de segurança do local.

Segundo a polícia, os assaltantes chegaram em um veículo e dominaram um vigia na área externa. Depois, invadiram o galpão, fazendo os outros funcionários reféns. Ninguém se feriu. Após o roubo, toda segurança na área do aeroporto foi reforçada. / R.B.