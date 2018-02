Viracopos terá aparelho para tirar avião da pista A concessionária Aeroportos Brasil, que administra o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), em parceria com a Infraero, anunciou ontem que vai comprar um equipamento para remoção de aeronaves da pista, o recovery kit. O aparelho avaliado em US$ 3 milhões estará disponível a partir de 2013. A medida foi anunciada após o fechamento de Viracopos por 46 horas, entre os dias 13 e 15 do mês passado, quando um cargueiro da Centurion ficou parado na pista, depois de um pouso forçado. No período, 512 voos foram cancelados.