Viracopos: multa e ação contra empresa O governo vai processar a companhia americana Centurion pelos danos causados pela aeronave cargueira que interrompeu os voos do aeroporto de Viracopos, em Campinas, por quase dois dias, segundo informou ontem o ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Wagner Bittencourt. Em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) vai cobrar uma indenização pelos prejuízos materiais causados pelo fechamento do aeroporto, estimados em R$ 3 milhões. Os valores podem aumentar, uma vez que não foram calculados os danos morais.