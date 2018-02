Viracopos começa o ano com novos saguões O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, começou o ano com algumas obras prontas: mais saguões para embarque, banheiros e passarela coberta para o estacionamento. Em 2014, deve ficar pronto o novo terminal, elevando a capacidade do aeroporto para 14 milhões de passageiros/ ano. As mudanças são parte dos primeiros investimentos da concessionária que assumiu Viracopos.